مستشار ترامب السابق: ضحايا لوكربي تم تعويضهم بـ2.7 مليار دولار.. ولا توجد قضايا عالقة بين الولايات المتحدة وليبيا

ليبيا – أكد جابريل صوما مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن محامي ليبيا وأهالي ضحايا تفجير لوكربي عام 1988 وافقوا في أغسطس عام 2003 على تعويض مالي قدره 2.7 مليار دولار لذلك حُسمت الخصومات.

صوما وفي مقابلة مع صحيفة “صدى الاقتصادية” أنه لا توجد قضايا عالقة بين الولايات المتحدة وليبيا سوى تقديم المسؤولين عن التفجير للعدالة.

وفيما يلي نص المقابلة:

س/ العديد من الأمريكيين وأيضًا بعض من الصحف الأمريكية لم تعترف بتعويض نظام معمر القذافي لضحايا تفجير طائرة لوكربي، ما هو تعليقك حول هذه القضية؟

ج/ في أغسطس عام 2003 وافق بالفعل محامو ليبيا وأهالي ضحايا تفجير لوكربي عام 1988 على تعويض مالي قدره 2.7 مليار دولار، لذلك حُسمت الخصومات كما أن لا توجد قضايا عالقة بين الولايات المتحدة وليبيا سوى تقديم المسؤولين عن التفجير للعدالة.

س/ بخصوص تعويضات ”الأمريكيين والليبيين” هل بالفعل تم إنشاء صندوق تسوية بقيمة 1.8 دولار للمتضريين؟

ج/ تم إنشاء صندوق تسوية تبلغ قيمة حوالي 2.7 مليار دولار تحديدًا.

س/ شاهدنا توقيع جورج بوش الرئيس الأمريكي السابق مع معمر القذافي آنذاك لحسم القضية وتم التعويض المالي اليوم، لماذا ظهرت القضية من جديد ؟

ج/ في أمريكا يوجد مبدأ قانوني غير معروف في الدول التي تعتبر القانون الفرنسي مصدرًا للتشريع وهي مبدأ مرور الزمن على الجنايات، في الولايات المتحدة مبدأ مرور الزمن غير موجود، لذلك ممكن ملاحقة مرتكبي الجرائم مدى الحياة كما أن مبدأ فصل السلطات لا يسمح للرئيس بالتدخل في القضاء.

س/ هل تسليم ”المريمي” هو بمثابة صفقة لبقاء الدبيبة في السلطة؟

ج/ في الحقيقة لا يوجد بديل له بين البلدين بالنسبة للأمريكيين على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والأمني.

ومن جانب آخر فإن القضاء في أمريكا مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات القضائية بالاستناد إلى القانون وللمتهم الحق في الدفاع عن نفسه وأن يوكل محاميًا للدفاع عنه.

س/ الآن دعني أحدثك عن الجانب النفطي، برأيك هل الولايات المتحدة شريك قوي للنفط الليبي؟

ج/ للإجابة عن سؤالك أن شركات النفط الأمريكية ستعود إلى ليبيا على الرغم من أن البنية التحتية النفطية في ليبيا في حاجة ماسة للإصلاحات على حد قول ووصف وزير النفط محمد عون، وفي شهر مارس من العام الماضي أعلنت ليبيا عزمها عن زيادة إنتاج النفط إلى 1.45 مليون و 1.6 مليون برميل يوميًا في غضون عامين و 2.1 مليون برميل يوميًا في غضون 4 سنوات، كما نعلم أيضًا أن ليبيا أكبر موطن لاحتياطات النفط في أفريقيا.

