محكمة جنايات طرابلس تصدر حكماً بإعدام 17 وحبس 16 آخرين من عناصر تنظيم داعش

أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكماً بإعدام 17 متهماً وحبس 16 آخرين لانضمامهم لتنظيم الدولة “داعش” والمشاركة مع التنظيم في ارتكاب جرائم قتل واختطاف وتخريب للممتلكات العامة في مدينة صبراتة وما جاورها.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن النيابة الليبية رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهماً إلى جماعة تنظيم الدولة “داعش”، وما أرتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي.

وأوضح أن عناصر تنظيم داعش اعتمدت العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحكم والنظم الأساسية في البلاد، وحجب الحقوق والحريات، ورد مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها، باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهراً.

وتضمنت كيوف وأوصاف الوقائع المرفوعة مناحي سلوك عناصر التنظيم، وما ترتب عنها من نتائج كان أظهرها، إزهاق روح 53 شخصاً، وتخريب المقار الحكومية، وتغييب عشرات الأشخاص.

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وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع، قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهماً، منهم 17 محكوماً عليه بالإعدام، و2 بعقوبة السجن المؤبد، 14 محكوماً عليه بالسجن.