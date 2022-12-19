قزيط: الرئاسي متفرج منذ عام ونصف

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط، إن مبادرة المجلس الرئاسي بجمع مجلسي الدولة والنواب مع المبعوث الأممي خطوة جيدة، لكن لا أعتقد أن مجلس النواب سيستجيب استجابة كاملة لها، ولا أتصور أنها ستكون حلاً للأزمة في ليبيا.

أضاف في تصريحات صحفية أن المجلس الرئاسي تأخر كثيرًا في دخوله للحدث السياسي في ليبيا، ووضعه لا يمكنه من قيادة وساطة حقيقية بين المجلسين بعد أن كان في موقف المتفرج لمدة عام ونصف.

وتابع: “يعتقد الكثيرون أن مبادرة المجلس الرئاسي ما هي إلا محاولة منه للحفاظ على مكانته في المشهد القادم أكثر من أن تكون سعيًا لإيجاد حل للأزمة الليبية.”