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الحامي: مجلس الدولة سيناقش في جلسته المقبلة مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، إن جلسة المجلس المقبلة ستناقش آخر المستجدات السياسية في ليبيا يوم الأربعاء القادم بطرابلس.
وكانت “الحامي”، قالت في وقت سابق، إن العالم لم يصل حتى الآن إلى تعريف للإرهاب ولا أعلم على ماذا استند عبدالحميد الدبيبة ليصف أبوعجيلة المريمي بالإرهابي.
وتساءلت الحامي، في تصريحات صحفية، كيف يتم بيع أبناء ليبيا بكل بساطة بغض النظر عن توجهاتهم وخلفياتهم؟.
وتابعت:” الدبيبة يقول إن المريمي مجرم ومتهم وإرهابي، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته “.
واستطردت:” نتساءل عن الصفقة التي باع بها الدبيبة المريمي وليبيا”.

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الحامي جلسة مقبلة ليبيا مجلس الدولة مستجدات الأوضاع

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صحيفة الساعة 24

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