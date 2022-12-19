وزير خارجية إيطاليا يرهن زيارته لليبيا بهذا الشرط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2022

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه سيسجل زيارة رسمية إلى ليبيا “حالما يمكن تحقيق نتائج ملموسة” بشأن الأزمة هناك.

وأكد تاياني، خلال مؤتمر صحفي الاثنين بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، أن الحكومة “تعمل بصمت وبشكل مكثف على كل المستويات لإيصال البلاد إلى الانتخابات وتحقيق وحدة جوهرية” بين الفرقاء الليبيين بحسب وكالة آكي.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ملوني أكدت خلال لقائها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش سعي الحكومة الإيطالية لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات منها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.