تركيا تحث مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية وفق القانون الدولي

ليبيا – حثّت تركيا مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.

مصادر دبلوماسية تركية ذكرت لوكالة “الأناضول” الأحد، أن الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا في الـ 11من شهر ديسمبر 2022 بـ 9 إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

وأكدت المصادر أنه ليس من الواضح الطريقة التي تم عبرها تحديد الحدود البحرية، وما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة، ذات الصلة، قد تم أخذها في عين الاعتبار، وما إذا كانت قد التزمت مبدأ الإنصاف بالكامل.

وأضافت أن الجانب الليبي أصدر بيانًا في 16 ديسمبر 2022 بأن حقوقه انتهكت بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن مصر.

وقالت المصادر: إن تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقًا للقانون الدولي.

كما حثت تركيا البلدين اللجوء إلى الأساليب السلمية في تحديد حدود البلدين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجّل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وفق المصادر نفسها.

