الحكومة الليبية المكلفة تبحث حل أزمة المحروقات بمدن الجبل الأخضر

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، رفقة وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، اليوم الاثنين، اجتماع مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك لوضع الحلول العاجلة لأزمة المحروقات بمدينة البيضاء بشكل خاص ومدن الجبل الأخضر بشكل عام، تماشياً مع زيادة طلب مشتقات النفط خلال فصل الشتاء في هذه المدن.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة توفير الغاز للمواطنين بالبلديات المستهدفة وذلك بمضاعفة القدرة الإنتاجية للشركة وتقديم الدعم الكامل لشركة البريقة للوصول لحل الأزمة بشكل جذري.

وأكد نائب رئيس الحكومة على أن هذه الاحتياجات ستصل للمواطنين مباشرة وسيتم توفير الحماية الازمة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمدن المستهدفة لضمان وصولها إلى مستحقيها.

كما أكد بأن هذه الاستجابة السريعة تأتي ضمن خطة الحكومة الليبية لرفع المعاناة عن المواطن وتلبية كافة احتياجاته.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، ونائبيه، علي القطراني، وسالم الزادمة، وعدد من الوزراء، زاروا بلدية البيضاء يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لحلحلة المختنقات التي تمر بها المدينة والمدن المجاورة لها.

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وأطلع باشاغا، والوفد المرافق له على كافة احتياجات مدينة البيضاء بشكل خاص ومدن الجبل الأخضر بشكل عام، والتي من أهمها النقص الذي تعاني منه في بعض المحروقات.

وبناء عليه تم تكليف نائب رئيس الحكومة، علي القطراني، بالتنسيق مع عمداء بلديات الجبل الأخضر والجهات ذات العلاقة لتوفير غاز الطهو ووقود الكيروسين ووقود الديزل وضمان وصولها إلى المواطن مباشرة.