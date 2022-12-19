«عون» لـ«السفير الأندونيسي»: لابد من الاستفادة وتبادل الخبرات فى قطاع النفط

استقبل وزير النفط والغاز في حكومة عبدالحميد الدبيبة، محمد امحمد عون، بديوان الوزارة، السفير الأندونيسي لدى دولة ليبيا ديدي أحمد رفاعي، والوفد المرافق له.

وقدم وزير النفط والغاز، نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز فى ليبيا، وكذلك نبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره والتي توضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى.

وتطرق عون، إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة فى هذا الشأن، وأكد على أواصر الأخوة بين البلدين، وأهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة فى تطوير و استكشاف المناطق البرية والبحرية التى لم تستكشف بعد وإمكانية الاستفادة بين البلدين فى تطوير الكوادر وتبادل الخبرة فى مجال قطاع النفط والغاز.

وأكد السفير، أهمية زيادة التعاون بين أندونيسيا وليبيا وإن بلاده تتطلع لزيادة التعاون وكذلك الحثّ على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين، وفقا لبيان وزارة النفط في حكومة الدبيبة