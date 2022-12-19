جنايات طرابلس تقضي بإعدام 17 مدانا بالانضمام لتنظيم داعش

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2022

قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة 33 متهماً؛ منهم 17 محكوماً عليه بالإعدام؛ ومَحْكُومِينَ إثنين بعقوبة السجن المؤبد؛ وأربعة عشر محكوماً عليه بالسجن بعد إدانتهم بالانخراط في تنظيم الدولة “داعش” وما ارتبط بذلك من نشاط ضار بكيان الدولة.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام واحد وأربعين متهماً إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛ باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهراً.

وأضاف مكتب النائب العام أن كيوف وأوصاف الوقائع المرفوعة تضمنت مناحي سلوك عناصر التنظيم؛ وما ترتب عنها من نتائج كان أظهرها: إزهاق روح ثلاثة وخمسين شخصاً؛ وتخريب المقار الحكومية؛ وتغييب عشرات الأشخاص؛

وبفراغ محكمة جنايات- طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة ثلاثة وثلاثين متهماً؛ منهم سبعة عشر محكوماً عليه بالإعدام؛ ومَحْكُومِينَ اثنين بعقوبة السجن المؤبد؛ وأربعة عشر محكوماً عليه بالسجن.