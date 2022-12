البخبخي: أي شرعية لإنجاز حكومة موحدة غير الانتخابات ليس أكثر من دوران بحلقة مفرغة

ليبيا – قال المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة إن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة خطوة متقدمة ويشكر عليها، فقد اقترب من واقع الأزمة، وتشخيصه الدقيق لها ووضع الأمور في نصابها بوصفه لمجلسي النواب والدولة بوصفه مجالس تقوم على مناورات للتأجيل.

البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” إلى أنه ما قام به عبد الله باتيلي وضع الأمر أمام مجلس الأمن بشكل أكثر وضوحًا، ودعاهم لتحمل المسؤولية، ووضع كذلك مجلسي النواب والدولة أمام المرآة أنها مجالس تسعى في حقيقة الأمر للبقاء في المشهد، والأهم في هذه الإحاطة طرح القيد الزمني والموضوعي، ودعا في خلاصة حديثه للتفكير فيما يسمى آليات بديلة لمجلسي النواب والدولة، وهذه خطوة متقدمة ولا تعتبر تهديدًا لمجلسي النواب والدولة بقدر ما هي التفكير فيما بعد مجلسي النواب والدولة.

وأضاف: “المبعوث من بداية إحاطته الأولى يسعى لتشخيص الأزمة على حقيقتها، روسيا كانت مشاركتها وكلمتها كانت أفضل مما كانت في الإحاطة السابقة، اللهجة الروسية تغيرُها وليد شيء من المناورة السياسية واقتراب من الحديث الذي يتمحور الآن حول البحث عن حل سياسي لأزمة أوكرانيا، واللهجة فيها تقارب مع الطرف الأمريكي، الكلمة الرديئة كانت للمندوبة الفرنسية، الفرنسيون على منهجهم لا زالوا يدندنون حول الحكومة الموحدة القادرة التي تنجز الانتخابات وليست الحكومة الموحدة القادرة التي تنجزها الانتخابات”.

ولفت إلى أن المندوبة الفرنسية ما زالت تتحرك في السياق الفرنسي المرتبط بالموقف المصري والمشروع الإنقلابي الساعي لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الخارجية الليبية يجب أن ترسل رسالة واضحة للموقف الفرنسي وتعرفهم أن ازدواجيتهم ليست مقبولة.

واعتبر أن المبعوث الأممي من اللحظة الأولى لإحاطته وانتهاء باللحظة الأخيرة أبان عن توجه شديد الحزم والوضوح لا مداهنة ولا مساومة فيه، بحسب قوله.

كما أفاد أن الخارجية الليبية لديها من المشاكل ما يكفيها رغم أن الحكومة شرعيتها محدودة وقدرتها على مواجهة هذه الأطراف ليست بالسهولة بمكان هذه الحكومة محدودة الشرعية والنفوذ، فهي لا تمتلك القدرة على مواجهة الأطراف في ذات الوقت.

واختتم بالقول: “لا أحد يتحدث عن حكومة جديدة ولا حتى قرار مجلس الأمن، نص القرار تحدث عن حكومة موحدة، لكن الحكومة هي التي يتم إنتاجها عبر العملية الانتخابية، أي شرعية لإنجاز ما يسمى حكومة موحدة غير الانتخابات ليس أكثر من دوران في حلقة مفرغة وإعادة إنتاج ما تم إنتاجه”.

