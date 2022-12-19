“عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، سفير بنغلاديش لدى ليبيا اس ام شميم الزمان، والوفد المرافق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط، إن عون، تطرق خلال اللقاء إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة في هذا الشأن وأهمية الاستفادة من العمالة والخبرات البنغلادشية في بعض الأعمال والحرص على التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد سفير بنغلاديش على أهمية اللقاء وإمكانية الاستفادة المشتركة بين البلدين في تطوير الكوادر وتبادل الخبرات في كافة المجالات وخاصة قطاع النفط والغاز.

وقدم الوزير نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز في ليبيا ونبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره والتي توضح دور ومهام الوزارة علاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى.

كما عبر السفير عن سعادته بهذا اللقاء وأمله في زيادة التعاون بين البلدين وتواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.

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