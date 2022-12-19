ابن شقيق أبوعجيلة: الدبيبة أرسل إلينا مندوبًا لمقابلته لكننا رفضنا

قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبوعجيلة مسعود، إن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة أرسل إلينا مندوبًا كي نذهب لمقابلته لكننا رفضنا.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة لم تقدم لنا أي تسهيلات بخصوص سفرنا لأمريكا لزيارة عمي كما سبق أن وعد رئيسها”.

وتابع:” عائلتنا ستتقدم بدعوى قضائية ضد الدبيبة ووزير خارجيته نجلاء المنقوش وبوغدادة آمر القوة المشتركة في بمصراتة لتورطهم في خطف عمي”.

واستطرد:” الثلاثة حبسوه قبل تهريبه إلى أمريكا قرابة شهر في مركز اعتقال غير شرعي دون أي تهمة”.

وأكد أن السفر إلى الولايات المتحدة يحتاج إلى تأشيرة ومبالغ مالية كبيرة ونحن عائلة ليبية رقيقة الحال لكننا سنذهب”.