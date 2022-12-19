إدارة الصيدلة تحذر من مضاد حيوي مغشوش

حذرت إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية من عدم استخدام دواء مغشوش يدعى (سيفتركسون) ceftriaxone 1000mg I.M vial الذي يحمل تشغيله رقم 046203721 وهو مضاد حيوي شديد الفعالية ضد أنواع عديدة من البكتيريا.

وبالتواصل مع رئيس قسم ضبط الجودة بمركز الرقابة على الأدوية حول إذا ما كان الدواء المغشوش قد دخل ليبيا أم لا ، أكد عبدالمنعم قباصة في تصريحات صحفية عدم دخوله البلاد وغير موجود إلى الآن.

وأوضح قناصة أنه بعد مراجعة سجلات الإفراجات والأصناف المفرج عنها, تبين أن هذه التشغيلة لم تورد ولم يتم التعامل معها, وأن مفتشي مركز الرقابة يتابعون موضوع أماكن تداول الأدوية بدقة.