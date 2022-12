الهنقاري: حفتر كان سينتهز عدم تسليم أبوعجيلة إلى واشنطن لدخول العاصمة طرابلس في حال رفض الدبيية تسليمه

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الهنقاري إنه في حال عدم تسليم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لأبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة لطلبت الأخيرة تسليمه بموجب اتفاقية بين البلدين، بحسب زعمه.

الهنقاري الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “لو لم يسلمه الدبيية بعد اعتراف أبو عجيلة بجرمه في قضية لوكربي لطلبت أمريكا تسليمه بموجب اتفاقية بين البلدين، مع عدم تجريم النظام الزائل الذي أجرم في القضية”.

وتساءل: “هل تعتقدون أن لو رفض الدبيبة التسليم سوف تترك أمريكا الأمر يمر مرور الكرام. وتجربتنا معها سابقة شاهدة، سنوات عجاف”.

وأردف زاعمًا: “أقرب شيء لأمريكا تحرك مواطنها المجرم حفتر نحو الغرب الليبي، الذي يجدها فرصة أخرى لدخول طرابلس وحكم ليبيا، ودخوله يعني أن 4 مليون ليبي وفتنة بين الشرق والغرب والجنوب مع الموت والدمار والتهجير والسجن والإعدمات الميدانية والمقابر الجماعية بوحشية وأزمة معيشة اقتصادية ويقبض على أبو عجيلة ويسلمه لأمريكا، مع خطبة نارية من بلعيد الشيخي وأمثاله من الشحاحة”.

وواصل حديثه: “والمبرر التستر على مجرم عزم على قتل 271 إنسانًا بين أطفال ونساء من جميع دول العالم، وينتمي إلى نظام ذل ونهب وأهدر أموال الليبيين وجعلهم متخلفين وجهلة ومجرمين أمام البشرية”.

الهنقاري ختم: “يعجبكم هكي، أفيقوا لأنفسكم لن ينفعكم عبيد المقبور إذا وقع الرأس في الفأس”.

