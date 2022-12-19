الدبيبة يُطلق حملة “حروف من نور” لدعم المكفوفين

طرابلس 19 ديسمبر 2022 (وال)- أطلق رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين، حملة “حروف من نور” التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير 2000 جهاز “برايل” للمكفوفين، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وعددٍ من جمعيات المكفوفين في ليبيا.

وأكد رئيس الحكومة – في كلمة له بالمناسبة – إلتزام الحكومة بتوفير ما يلزم لذوي الاحتياجات الخاصة في كل الجوانب، واليوم تطلق حملة “حروف من نور” التي تهدف إلى توفير أجهزة “برايل”.

وبحسب منصة حكومتنا؛ فإن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر المكفوفين.

كما أصدر رئيس الحكومة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لإعداد المقايسات الفنية اللازمة لكافة الجمعيات لتكون في مستوى يليق بالشريحة.

وشارك في اطلاق هذه الحملة جمعية الكفيف ببنغازي، ومدرسة المكفوفين بسبها، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية المكفوفين بـمصراتة، وجمعية الشرق للمكفوفين بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشاد رئيس جمعية الكفيف ببنغازي، بدور جمعيات المكفوفين في تقديم الخدمات لهذه الشريحة المهمة، مُعربًا عن امتنانه لرئيس الحكومة لإطلاقه هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في إدماج المكفوفين بالمجتمع. (وال)

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