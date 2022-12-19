“المشاي” يُناقش مع “إنكا” التركية زيادة إنتاج الكهرباء

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي اليوم الاثنين، بمقر الشركة العامة للكهرباء رفقة مدير إدارة مشروعات الإنتاج, مع شركة إنكا التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة والتي يمثلها السيد – فهمي والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك خاصةً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة.

و من جانبهم أكدوا السادة شركة إنكا التركية استمرارية أعمالهم بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت الأخيرة نسبة كبير من أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدورية, وتطلعهم لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة بما يحثم زيادة القدرة الإنتاجية.

وفي الختام أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير المتبادل بين الطرفين، ومن جهته أكد الممثل عن شركة إنكا التركية على السعي جاهدا في إنجاز كافة الأعمال القائمة والمنتظرة بين الجهتين.