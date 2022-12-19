«كتلة التوافق بمجلس الدولة»: لابد من وقف التصعيد والسجالات بين النواب و«الاستشاري»

دعت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى وقف التصعيد والسجالات السياسية بينهما.

وطالبت الكتلة، في بيان لها، مجلس النواب بالعدول عن قراراه بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، كما طالبت مجلس الدولة بالتراجع عن التعليق التواصل مع مجلس النواب.

وتابعت كتلة التوافق:” لابد من تحقيق التوافقات وتقديم التنازلات، وترجمة تطلعات الشعب الليبي وإرادته عبر إنجاز القاعدة الدستورية”.

واستطردت:” على “النواب والدولة” التركيز على استعادة الدولة، وتشكيل سلطة موحدة وتوحيد المؤسسات”.

وشددت على أن صراع المجلسين سيُضيع فرص الاستقرار واستعادة القرار السيادي، وسيُعزز اللجوء إلى الحرب والاختراق الأجنبي.