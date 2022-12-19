نائب وزير الدفاع الألماني يبحث مع قيادة عملية “إيريني” تطورات الأوضاع في ليبيا

روما 19 ديسمبر 2022 (وال)- بحث نائب المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية الجنرال ماركوس لوبنثال، مع نائب قائد عملية إيريني الأوروبية الأدميرال جان جوردان دي ميزون، الوضع في ليبيا وسير العملية.

وأكد ماركوس لوبنثال خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، على إلتزام بلاده بالعملية التي تعتمد حاليًا على 23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم إيريني بالأفراد والأصول الأرضية والبحرية.

كما أشاد بالنتائج الممتازة التي حققتها العملية “ايريني” في الأشهر الماضية، عندما كشفت انتهاكَين لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. (وال)

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