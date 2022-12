أعلنت رئاسة الأركان الجيش التابعة لحكومة الوحدة الليبية، اليوم الإثنين، عن إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب بغرب العاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إنه وبناء علي الموافقة الصادرة من رئاسة الاركان العامة بخصوص إعدام مخلفات الحرب التي تم تجميعها من المنطقة العسكرية الساحل الغربي، تم نقل المخلفات من قبل مفارز إدارة الهندسة العسكرية، يوم أمس الأحد، إلى موقع التفجير بمنطقة “العقربية”.

وأضافت أنه سيتم إعدام المخلفات وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، وبمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الساحل الغربي، وبرفقة الإسعاف الطبي، مشيرة إلى أن الكمية التي تم تجميعها بلغ حوالي 4 طن.

Trending “عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا

“عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا

محكمة جنايات طرابلس تصدر حكماً بإعدام 17 وحبس 16 آخرين من عناصر تنظيم داعش

الحكومة الليبية المكلفة تبحث حل أزمة المحروقات بمدن الجبل الأخضر

“المشري” يناقش مع السفير الفرنسي سبل حلحلة الانسداد السياسي في ليبيا

The post رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة تعدم 4 أطنان مخلفات حرب غرب طرابلس appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا