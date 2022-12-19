 واشنطن تضغط لفرض الدبلوماسي الأمريكي “كينيث غلوك” بديلا لـ “زينينغا”

أخبار ليبيا 24

قال موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي أن واشنطن تضغط لفرض الدبلوماسي الأمريكي كينيث غلوك في منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليحل بديلا لرايزيدون زينينغا الذي سيغادره في يناير القادم.

وبحسب الموقع الفرنسي فإن كينيث غلوك شغل منصب المركز الثاني في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2017 إلى غاية عام 2019.

وذكر الموقع أن كينيث غلوك عمل أيضا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في اليمن، وعمل مع منظمة أطباء بلا حدود لفترة طويلة في الصومال والسودان.

وأوضح الموقع الفرنسي إن منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أصبح خلال السنوات الأخيرة موقعا استراتيجيا بالنسبة لواشنطن، وذلك بهدف مراقبة الملف الليبي.

وكانت شغلت هذا المنصب سابقا الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، والتي شغلت بعده منصب رئيس البعثة بالإنابة، ومن ثم منصب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.