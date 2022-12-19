الطرابلسي لـ”السفير الإيطالي”: وضعنا الأمني يسمح بعودة شركات بلادكم

استقبل وزير الداخلية بحكومة الدبيبة المنتهية ”عماد الطرابلسي” بديوان الوزارة السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، والمستشار السياسي والقنصل العام ومعاون المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومندوبين عن الوزير ومكتب الإتصال والتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء أكد الطرابلسي على عمق العلاقة بين الجانبين، وتناول الإجتماع مناقشة العديد من المحاور المشتركة والتي كان ابرزها ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية وتداعياتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب على البلدين، وفق قوله.

وأشار إلى تشكيل لجنة من مكونات الوزارة المختصة وأعدت خطة من أربعة مرتكزات تبدأ من حماية (الحدود – الصحراء – المدن – البحر) يمكن العمل المشترك عليها ليكون لها الأثر الإيجابي على أرض الواقع، وهذا يحتاج إلى دعم لجهود الوزارة في هذا الشأن.

كما دعى إلى عودة الشركات الإيطالية للعمل في ظل تحسن الوضع الأمني، مثنياً على عمل السفارة الإيطالية من داخل الأراضي الليبية، حاثاً السفير الإيطالي على تقديم تسهيلات أكبر لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والعمل على رفع كفاءة وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية الليبية، على حد تعبيره.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي على عمق العلاقة وإن موقف الحكومة الإيطالية يتوافق تماماً مع الموقف الليبي في العديد من الموضوعات الهامة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً على أهمية تفعيل أكبر للتواصل من أجل العمل المشترك بما يصب في صالح الجانبين.