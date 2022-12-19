الطرابلسي يبحث مع السفير الإيطالي ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية

العنوان – طرابلس

بحث وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أمس الأحد، تداعيات ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية.

وتطرق الطرابلسي وبونتشينو إلى مدى ارتباط هذين الملفين بالجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب على البلدين.

وأشار وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة من مكونات الوزارة المختصة وأعدت خطة من أربعة مرتكزات تبدأ من حماية (الحدود – الصحراء – المدن – البحر).

وأوضح الطرابلسي، أنه يمكن العمل المشترك على الخطة ليكون لها الأثر الإيجابي على أرض الواقع، وهذا يحتاج إلى دعم لجهود الوزارة في هذا الشأن.

ودعا الوزير إلى عودة الشركات الإيطالية للعمل في ظل تحسن الوضع الأمني، مثنياً على عمل السفارة الإيطالية من داخل الأراضي الليبية.

وحث الطرابلسي، السفير الإيطالي على تقديم تسهيلات أكبر لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والعمل على رفع كفاءة وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية الليبية.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي أن موقف الحكومة الإيطالية يتوافق تماماً مع الموقف الليبي في عديد الموضوعات الهامة.