محكمة جنايات طرابلس تُصدر احكامًا بالإعدام والسجن المؤبد على (33) متهمًا ينتمون لداعش

طرابلس 19 ديسمبر 2022 (وال)- أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها بالإعدام على 17 متهمًا ينتمون لتنظيم داعش، لإرتكابهم أحداث عنف مسلح في مدينة صبراتة وما جاورها وفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام.

وقال بيان المكتب إن المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة ثلاثة وثلاثين متهمًا، منهم 17 محكومًا عليه بالإعدام، واثنين بعقوبة السجن المؤبد و14 محكومًا عليه بالسجن.

وأكد مكتب النائب العام – في بيانه – أن محكمة الجنايات استندت في حكمها إلى انخراط المتهمين في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات.

وأشار البيان إلى أن مكتب النائب العام رفع واقعة انضمام واحد وأربعين متهمًا إلى جماعة تنظيم الدولة وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن عناصر التنظيم اعتمدوا على العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها طريقًا يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد.

وقال البيان إن عناصر تنظيم داعش سعت إلى رد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها بإستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا، مؤكدًا بأن عناصر التنظيم أزهقت أرواح 53 شخصًا وخربت المقار الحكومية وغيبت عشرات الأشخاص. (وال)

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