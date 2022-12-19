السريري: باتيلي يكرر تصريحات أسلافه ولم يأت بجديد

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري إن المبعوث الأممي لم يأتِ بجديد ويكرّر ما قاله أسلافه، رغم أن الحلول واضحة تتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن هيئة منتخبة من الشعب مباشرة، وقد أنجزته وفق نصوص الإعلان الدستوري وصوّتت عليه بأغلبية تفوق الثلثين، ما يدحض أيّ قول بأنه غير توافقي.

السريري دعا في تصريحات صحفية، إلى أن تكون كلمة الفصل للشعب من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدًا أنه عمل يمثل أعلى درجات التوافق البشري، وقد صادره كلّ المبعوثين الأمميين السابقين وتجاهلوه وهو ما يسير عليه المبعوث الحالي عبد الله باتيلي.

واستغرب من تصريحات المبعوثين السابقين بأن الشعب يريد الانتخابات وكأنهم يريدون إقناعنا بأنه لا يريد الاستفتاء، ما ينافي المنطق والعقل لسهولة الاستفتاء مقارنة بإجراء الانتخابات، مبرّرين فشلهم بعدم توافق النواب والدولة على قاعدة دستورية ومتجاهلين توافق الهيئة التأسيسية وهي صاحبة الاختصاص الأصيل والأقوى مركزًا قانونيًا منهما.

وأوضح أن مظاهر الانقسام الذي تحدّث عنها المبعوث الأممي باتيلي أهمّ أسبابها عدم حسم مواقف البعثة الأممية ومن ورائها الأمم المتحدة في المسائل القانونية على الأقل ناهيك عن الدور السلبي للدول المتدخّلة في ليبيـا بصورة فاضحة.