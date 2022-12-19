وفد من مجلس النواب يشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية بتونس

شارك وفد من أعضاء مجلس النواب، ضم “صباح جمعة الحاج” والنواب “علي محمد أبوزريبة ، وطارق أبوبكر ابوهيسة، وعبدالسلام محمد عبدالسلام” في بعثة مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية 2022.م.

واستهل الوفد، مهمته باجتماع مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “فاروق أبوعسكر ” في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، حيث رحب رئيس الهيئة، بوفد مجلس النواب الليبي، وأثنى على دورهم في مراقبة الانتخابات لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

وراقب وفد مجلس النواب، الانتخابات بولاية تونس عن طريق اختيار عدد من مراكز الاقتراع بشكل عشوائي، حيث شملت مركز اقتراع الدائرة الانتخابية الحرائرية بالهيئة الفرعية تونس، ومركز اقتراع بالدائرة الانتخابية التحرير وكذلك مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية قرطاج- المرسى، ومن ثم مراقبة عملية الفرز في هذه المراكز.

واختتم وفد مجلس النواب، مهمته التي استمرت من 16 – 18 من ديسمبر الجاري، بإعداد تقرير مفصل عن الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي شهدتها العملية الانتخابية بالانتخابات التشريعية التونسية 2022 م.