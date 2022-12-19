باشاغا يطالب “إيني” التوقف الفوري عن مناقشات تعديل الحصص مع حكومة الدبيبة

العنوان – سرت

وجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين رسالة إلى شركة “إيني” الإيطالية للنفط بخصوص دخولها في مناقشات مع حكومة الوحدة الوطنية حول تعديل الحصص.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”قيادة “إيني” نما إلى علمنا أنك دخلت في مناقشات مع الإدارة غير الشرعية الحالية للمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية السابقة التي انتهت ولايتها في ديسمبر الماضي”.

وأضاف رئيس الحكومة :”الغرض هو تعديل حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية مما يضر بشكل كبير بمصالح ليبيا السيادية ومصالح شعبها”.

وتابع باشاغا :”نطلب من سيادتكم الكف فوراً عن متابعة هذه الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالعلاقات المشتركة والتاريخية بين ليبيا وإيطاليا”.

وأكد رئيس الحكومة بالقول :”من يتنازل عن حقوق الليبيين ويستغل أمتنا العظيمة في وقت صعب يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية”.