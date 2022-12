رئيس مجلس النواب الليبي يناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه مديريات الأمن

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم ومديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

وأطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على الوضع الأمني والمجهودات المبذولة لاستتباب الأمن في مختلف المديريات.

كما ناقش اللقاء المشاكل والصعوبات التي تواجهها مديريات الأمن في ظل عدم توفر الإمكانيات المادية، وحقوق منتسبي الشرطة التي تدعم قيامهم بالوفاء بواجباتهم نحو الوطن والمواطن.

