مشيرب: الصراع في “مونديال قطر” كان دينياً عقائدياً حضارياً

وصف عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، بطولة كأس العالم التي نظمتها قطر في نسختها الـ 22 وفازت بها منتخب الأرجنتين على حساب نظيره الفرنسي، بـ”المونديال العائلي”.

وقال مشيرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” من الأوصاف الجميلة التى يمكننا إطلاقها على مونديال قطر:” المونديال العائلى

حيث تجسدت فيه بصورة كبيرة من القيم العائلية الموجودة فى ديننا والمفقودة فى دول الغرب بشكل كبير وخصوصا اللقاء بين اللاعبين وأمهاتهم وأبائهم وأطفالهم وزوجاتهم وأقاربهم”.

وأضاف مشيرب:” لم يكن مجرد صراع على الكرة بل كان صراعا حضاريا دينيا عقائديا أخلاقيا سلوكيا اجتماعيا اقتصاديا”

وتابع:” كل المؤشرات تثبت أن قطر ومن ورائها الأمة قد فازت فى هذا الصراع وأثبتت وجودها أمام العالم والفضل أولا وأخيرا لله وحده ثم لجهود المخلصين من أبناء الأمة”، على حد تعبيره.