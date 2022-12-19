وزارة الثقافة تنظم احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها ستنظم يوم الخميس المقبل احتفالية بمناسبة عيد استقلال ليبيا الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاحتفالية تنظم بالتعاون مع وزارة الشباب فرع طرابلس، تحت عنوان “استقلالنا بعيون أطفالنا “، يوم الخميس المقبل، على تمام الساعة الرابعة مساءً بالقبة الفلكية طرابلس.

وقالة الوزارة أن الاحتفالية تندرج بمناسبة تخليد الشعب الليبي لذكرى عيد الاستقلال المجيد، ويتضمن برنامج هذا الاحتفال العديد من الفقرات الفنية لعدد من الفنانين الليبيين وفقرات منوعة للأطفال.

ويصادف يوم السبت المقبل الموافق لـ 24 من ديسمبر الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا من العام 1951، بعد نضال طويل من الليبيين ضد ايطاليا. منذ عام 1911 حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وكان الملك إدريس السنوسي قد أعلن، من شرفة قصر “المنار” ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: “نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة. الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

في حين تأسست المملكة الليبية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي. حتى عام 1963.ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

وسميت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى “المملكة الليبية” وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي. الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان.