الشركسي: باتيلي مقتنع بأن الدبيبة لن يستطيع إدارة الانتخابات

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والأطراف الدولية مقتنعة أن حكومة عبدالحميد الدبيبة لن تستطيع إدارة الانتخابات لأن رئيسها يريد المشاركة فيها والإشراف عليها.

وأوضح الشركسي، في تصريحات صحفية، أن الدبيبة يريد الدخول إلى البرلمان عبر حزب هو مشارك فيه واستغلال موارد الدولة التي تحت تصرفه.

ولفت الشركسي، إلى أن باتيلي أصبح يدرك أن ليبيا تمر بأزمة سياسية حادة، وأن الحل يكون عبر خطة ثلاثية وهي إنتاج قاعدة دستورية وتغيير السلطة التنفيذية وإصدار قوانين انتخابية وتحديد موعد الانتخابات.