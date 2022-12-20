مجلس النواب الليبي يشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية

شارك وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي ببعثة مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية 2022.

وضم الوفد الأعضاء، صباح جمعة الحاج، وعلي محمد أبوزريبة، وطارق أبوبكر أبوهيسة، وعبدالسلام محمد عبدالسلام.

واستهل الوفد مهمته باجتماع مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق أبو عسكر، في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.

ورحب رئيس الهيئة بوفد مجلس النواب الليبي وأثنى على دورهم في مراقبة الانتخابات لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

وقام وفد مجلس النواب بمراقبة الانتخابات بولاية تونس عن طريق اختيار عدد من مراكز الاقتراع بشكل عشوائي حيث شملت مركز اقتراع الدائرة الانتخابية الحرائرية بالهيئة الفرعية تونس ومركز اقتراع بالدائرة الانتخابية التحرير وكذلك مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية قرطاج – المرسى ومن ثم مراقبة عملية الفرز في هذه المراكز.

واختتم وفد مجلس النواب مهمته التي استمرت من 16 إلى 18 من ديسمبر الجاري بإعداد تقرير مفصل عن الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي شهدتها العملية الانتخابية بالانتخابات التشريعية التونسية 2022.

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