وزير خارجية إيطاليا: نعمل بصمت وبشكل مكثف لإيصال ليبيا إلى الانتخابات

تحدث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن عمل «مكثف» من جانب الحكومة لتحقيق الوحدة في ليبيا، منوها بأنه «سيسجل زيارة رسمية إلى ليبيا حالما يمكن تحقيق نتائج ملموسة بشأن الأزمة هناك» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد تاياني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة روما، أن الحكومة «تعمل بصمت وبشكل مكثف على كل المستويات لإيصال البلاد إلى الانتخابات وتحقيق وحدة جوهرية بين الفرقاء الليبيين.

ولم يوضح الدبلوماسي الإيطالي المخضرم خلال تصريحاته ماهية العمل المكثف بشأن ليبيا، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن «ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو مصلحة استراتيجية لإيطاليا»، وفق حديث سابق للصحفيين خلال منتدى حوارات المتوسط في روما مطلع الشهر الجاري