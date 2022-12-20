عبر السواحل الليبية..جنائي بنغازي يضبط سوريًا يُهرب السوريين المطلوبين في بلادهم إلى إيطاليا

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من القبض على شخص سوري الجنسية يقوم بتهريب البشر عن طريق مُدن ليبية إلى إيطاليا.

وأضافت المديرية أن معظم المهاجرين من الجنسية السورية مطلوبين لدى دولة سوريا، موضحة أن تهريبهم يتم بمقابل مبلغ مالي3500 دولار.

وأكدت أن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مفادها تردد أحد الأشخاص سوري الجنسية مُقيم بمدينة طبرق من مُهربي البشر من دولة ليبيا إلى أوروبا على مدينة بنغازي.

وأوضحت أن المعلومات أفادت بأنه يقوم بتهريب البشر من الجنسية السورية إلى دولة إيطاليا عن طريق مدينة بنغازي ومدينة اجدابيا والزويتينة.

وذكرت أن جهود التحريات أسفرت عن معرفة مكان تواجد الشخص المطلوب وأفادت التحريات أيضا أنه من الأشخاص المعروفين لدى الجنسية السورية بتهريب البشر وتم إعداد كمين للشخص المطلوب وضبطه.

وأفادت أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (م.و.ع) واعترف بتواصله مع الأشخاص الذين يرغبون بالهجرة إلى أوروبا سواءً كانو متواجدين بدولة ليبيا أو دولة سوريا مقابل مبلغ مالي وقدره 3500 دولار للفرد الواحد.

وأضافت المديرية أن المتهم اعترف بتهريبه لأكثر من 50 شخص جُلهم مطلوبون للدولة السورية وأفاد أيضا بتواجد أحد عشر شخصا من الجنسية السورية بإحدى الفنادق بمنطقة سيدي خليفة وهم في انتظار القارب الذي سيقلهم إلى إيطاليا.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات وضبطهم داخل الفندق وبالإستدلال معهم اعترفوا بإعطاهم مبلغ مالي وقدره3500 دولار للفرد الواحد للمدعو (م.وع) مقابل تهريبهم لإيطاليا.

وذكرت المديرية أنهم اعترفوا بأن سبب حضورهم إلى ليبيا لأنهم مطلوبون لدى الدولة السورية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.