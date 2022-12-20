باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط وإيني الإيطالية في شركة مليتة

رفض رئيس الحكومة فتحي باشاغا، تغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية في شركة مليتة للنفط والغاز، محذرا من استغلال مجلس الطاقة الذي تأسس بموجب قرار من رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة في “صفقات مشبوهة”.

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة المنتهي، أمس الأحد، اجتماعه الثاني برئاسة الدبيبة والذي خصص لمناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى التعاون مع شركة “إيني” الإيطالية للمنطقة البحرية “A and E”.

وقال باشاغا في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين، إن حكومته “رصدت اليوم ما وقع داخل اجتماع ما يسمى مجلس الطاقة المنشأ من رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية؛ حيث تم تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني مليتة؛ بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني”.

وتعد شركة مليتة للنفط والغاز أكبر شركة نفطية في ليبيا تأسست في العام 2008، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالى 600 ألف برميل نفط مكافئ (نفط خام، غاز طبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان ونافتا)، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 450 طن من عنصر الكبريت يوميا، وفق موقع الشركة.

وحذر باشاغا في البيان “من أن استغلال ما يسمى مجلس الطاقة بالانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع”، معتبرا “ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة”.

وأكد باشاغا “أن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي»، منوها بأنه «ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها”.

كما حذر باشاغا “الشريك الأجنبي (شركة إيني الإيطالية) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي”، مؤكدا “أن هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد”.