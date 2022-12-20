المشري لـ”السفير الفرنسي”: المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية سليمة للانتخابات

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الإثنين، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفيرَ الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى المهراج” ، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة سبل حلحلة الانسداد السياسي وخاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري،

كما بيّن المشري، أن خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء،

مؤكدا أن المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيدا عن المناكفات السياسية..