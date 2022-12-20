عقيلة صالح يبحث الوضع الأمني مع مديري الأمن بداخلية باشاغا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الاثنين، المشاكل والصعوبات التي تواجهها مديريات الأمن في ظل عدم توفر الإمكانيات المادية.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار صالح، بمكتبه بالقبة برئيس غرفة الطوارئ والتنظيم ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، ومديري الأمن و رؤساء الأجهزة الأمنية ومُدراء الإدارات بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

وأطلع المستشار صالح على الوضع الأمني والمجهودات المبذولة لاستتباب الأمن في مختلف المديريات.

وناقش اللقاء حقوق منتسبي الشرطة التي تدعم قيامهم بالوفاء بواجباتهم نحو الوطن والمواطن.