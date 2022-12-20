التواتي: انتهى كأس العالم وسنعود لمشاهدة نكد “النواب والدولة”

قال عامر التواتي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الاهتمام بالمونديال ليس هروباً من الجد للعب، والاهتمام بالمونديال ليس ترفاً بل هو ضرورة للحفاظ على بعض التوازن في هذه الدنيا التي أصابتنا بالنكد، وفق قوله.

وأضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “كان مجرد بضعة أسابيع من المتعة، كان تذكيرا لنا بأننا لازلنا بشراً نهتم بالأشياء الجميلة، هاقد انتهى المونديال وسنعود للنكد كما كنا، سنعود لنتفرج على نكد البرلمان ومجلس الدولة وغيرهم ونكابده أيضا، هذا كل مافي الأمر”.