مواصلة استكمال مشروع خط نقل الطاقة السرير أجدابيا

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه يجري حاليًا استكمال مشروع خط نقل الطاقة السرير أجدابيا جهد 400 كيلو فولت.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه يتم الآن استكمال المرحلة الأولى لبرج الشد إلى برج محطة السرير وكذلك مد الأسلاك في منطقة جالو بطول 17 كيلو متر بعد أن تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية.

وأوضحت الشركة أن هذا الخط يتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة السرير إلى الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة العامة للكهربا إلى أن هذا الخط سيساهم كذلك وبشكل كبير في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.