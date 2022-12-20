عبد المنعم المريمي لـ”ليبيا الحدث” يفنّد تصريحات الدبيبة ويؤكّد رفضهم مقابلته

أكد عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود رفضهم مقابلة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح المريمي في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أن الدبيبة أرسل إليهم مندوبا لترتيب لقاء معه، إلا أنهم رفضوا ذلك، نافيا تقديم حكومة الدبيبة أي تسهيلات لهم بشأن سفرهم للولايات المتحدة لزيارة المختطف أبو عجيلة، مفندا بذلك أي ادعاءات أدلى بها الدبيبة في تصريحه بهذا الشأن.

وأوضح أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، مبينا أن ذلك يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، وأن هذه الأموال لا تتوفر لديهم، ومع ذلك فهم عازمون على السفر.

وكشف المريمي عن عزمهم رفع دعوى قضائية ضد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش وبوغدادة آمر مليشيا القوة المشتركة في مصراتة لتورطهم في خطف عمه، موجها لهم اتهاما بأنهم قاموا بحبسه لفترة تقارب الشهر، في مركز اعتقال غير شرعي دون أي تهمة قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة.