العرفي: تداخل الصلاحيات والإهمال المتعمد يُعيق عمل المصرف الزراعي

العنوان-بنغازي

قال رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة فروع المصرف الزراعي بالمنطقة الشرقية، فرج جبريل العرفي، أن المصرف الزراعي يتعرض للتهميش والإهمال، رغم المطالبة بفتح المقاصة من قبل مصرف ليبيا المركزي لنتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا المالية مع العملاء وإلا سيتم ترجيع جميع المعاملات المالية مع عملائنا وفقد الثقة من قبل المتعاملين مع المصرف.

وأوضح العرفي أن أدارة المصرف توجهت لأكثر من جهة ومسؤول في الدولة الليبية بداية من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وشرحنا لهم باستفاضة ما يتعرض له المصرف إلا أن ذلك لم يحدث تغييرا.

وقال العرفي أنه لم يتم ادراج المصرف ضمن أية ميزانية للدولة الليبية ولم تخصص له أية أموال تدعم مركزه المالي ليقوم بدوره المنوط به مما أثر سلبا على تقديم الخدمات للزبائن.

وأشار العرفي إلى أن تسيير العمل بشكل سليم بالمصرف يستوجب تنظيم البيت الداخلي للمصرف وسحب صلاحيات المدير العام للمصرف من رئيس مجلس الإدارة وكل حسب مهامه الأساسية.

وطالب العرفي بتخصيص ميزانية سنوية تنموية تخصص لدعم المزارعين والمدربين والصيد البحري، وأيضا تخصيص ميزانية تسييرية للمصرف لتغطية مصروفاته من مرتبات وخلاف ذلك، لافتا إلى أن المصرف حاليا لا يتقاضى أي رسوم خدمية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2013 الصادر من مجلس النواب القاضي بإعفاء المقترضين من رسوم خدمات القروض.