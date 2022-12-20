الحويج: الدبيبة سيُحقق الأمن الغذائي لـ ليبيا بديوان الحبوب

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية محمد الحويج يوم الأحد 18 ديسمبر مع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية عن فئة المرأة بحضور الدكتورة صباح عبد الله مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة.

ناقش اللقاء نشاط المجالس البلدية ودورها في دعم وتمكين المرأة ، حيث استعرض الحاضرين المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بالمنطقة الجنوبية ، وسبُل تقديم الدعم الفني للسيدات من أصحاب المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة، وتطرق اللقاء الى أهمية دعم قطاعات الزراعة والصناعة وإمكانية تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تقوم على الموارد الطبيعية بالمنطقة الجنوبية تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة، بحسب بيانه.

و طلب الحاضرين من الوزير التدخل لتفعيل صندوق موازنة الأسعار والدعم السلعي للحد من ارتفاع الأسعار والمساهمة في خلق استقرار وانسياب السلع بالسوق المحلي.

وأكد الحويج أن المرأة الليبية تملك الإرادة والقدرة على تقلد مناصب قيادية بالدولة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يسبقه استقرار على المستوى السياسي والامني والذي يجب أن ينطلق من المنطقة الجنوبية، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على خلق رؤية عمل مشتركة بين كافة القطاعات تحت مضلة البلديات واستثمار الموارد المتاحة بالشكل المطلوب تسهم في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي.

كما نوه أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار انشاء ديوان الحبوب بتوصيات من وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يعمل وفق خطة تضمن توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي للمواطن والاستقرار بالسوق المحلي، موجهاً الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة الى التواصل مع الوزارات والهيئات والبلديات بشأن اصدار رخص الاسر المنتجة وتسهيل إجراءات المشاركة بالمعارض المحلية والخارجية بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات التابع للوزارة ، إضافة الى التعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإقامة دورات تدريب لصالح أصحاب المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني اللازم، وفق قوله.