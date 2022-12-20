أخبارليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الإثنين، استخراج رفات لشخصين مجهولي الهوية من مقبرة جماعية بسوق الخميس (امسيحل).

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن استخراج الرفات تم بناء على البلاغ الوارد إليها من جهاز دعم الاستقرار.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى أنه بعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام، تم استخراج الرفات من المقبرة المذكورة .

ولفتت الهيئة إلى أن العمل لازال مستمرًا على باقي البلاغات الواردة إليها.

وكان الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري أعلن الأحد الماضي، عن اكتشاف مقبرة جديدة في سوق الخميس “امسيحل” التي تبعد (53 كم) عن العاصمة طرابلس.

وقال الجعفري لـ”أخبارليبيا24″ حينها إن مباشرة الاستخراج من المقبرة ستكون في وقت لاحق وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من العمل بالموقع.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم التعرف على خمسة جثث كانت مجهولة الهوية من مقابر ترهونة، تم انتشالها في الفترة الماضية، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج بإستخدام الحمض النووي ( DNA ).