الغزالي لـ “ليبيا الحدث”: العصابة السياسية المغتصبة للسلطة في طرابلس ولائها للأجنبي

أوضح عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي، أن تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود من قبل الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بـ “العصابة السياسية المغتصبة للسلطة في طرابلس”، لأمريكا.

الغزالي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” وصف الحالة الليبية بأنها مصابة بمرحلة متأخرة من مرض السرطان من الدرجة الثالثة، ولن يتم علاجها إلا بالبتر أو الاستئصال، مستنكرا تسليم أبو عجيلة مسعود، مؤكداً على ضرورة محاسبة الدبيبة على تدنيس السيادة الليبية، وبسبب ولائه للأجنبي.