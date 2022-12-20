عضو بالأعلى للقبائل الليبية: سنلجأ للعديد من أوراق التصعيد.. في حال تسليم “السنوسي”

قال “أشرف عبد الفتاح” عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، إن القبائل الليبية جادة في تحذيراتها، في حال عدم اللإراج عن المسجونين السياسيين ، وأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى تخوفات بشأن تسليم عبد الله السنوسي.

وأضاف “عبد الفتاح” في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن العديد من أوراق التصعيد يمكن أن تلجأ لها القبائل خلال الأيام القليلة المقبلة، منها إغلاق صمامات النهر الصناعي، أو إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن، وكذلك أوراق حقول النفط..

كما حذر عبد الفتاح من الإقدام على تسليم عبدالله السنوسي، خاصة أن القضية أغلقت بناء على اتفاقية وتعويضات دفعت في السابق، وان حالة الاحتقان في الشارع الليبي يمكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، خاصة أن الجميع يعتبر ما حدث “خيانة عظمى”، وأن أي تحرك في الشارع سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة وصدام كبير.