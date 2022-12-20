الدفاع التونسية: وحدة بحرية تابعة لحكومة الدبيبة حاولت احتجاز قاربين تونسيين

أكدت وزارة الدفاع التونسية، الاثنين، أن وحدة بحرية ليبية تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية حاولت اقتياد واحتجاز قاربي صيد تونسيين بدعوى أنهما كانا يقومان بالصيد في منطقة بحرية ليبية.

ونقل موقع موزاييك التونسي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسي المقدّم محمد زكري قوله: إن “وحدة بحرية ليبية أرادت اقتياد واحتجاز قاربي صيد تونسيين بدعوى أنهما كانا يقومان بالصيد في منطقة بحرية ليبية”.

وأوضح زكري أن تدخل وحدتان بحريتان من جيش البحر ومنعتا عملية الاقتياد باعتبار أن مركبي الصيد كانا بمنطقة الجرف القاري التابع للمياه الإقليمية التونسية.

وقال إن مركبي الصيد التونسيين يتجهان حاليا نحو سواحل مدينة صفاقس مرفوقين بوحدة بحرية من جيش البحر.