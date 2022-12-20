«داخلية الدبيبة»: الطرابلسي وقف على المشاكل التي تواجه وزارتنا

أجرى وزير الداخلية المكلف في حكومة عبدالحميد الدبيبة “عماد مصطفى الطرابلسي”، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من الإدارات والمكاتب بديوان وزارته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، شملت الجولة إدارة الشؤون الإدارية والمكاتب التابعة لها شؤون الضباط وشؤون الأفراد والموظفين، وكذلك إدارة شؤون الإمداد.

واطلع الطرابلسي، على سير العمل داخلها والمهام التي تقوم بها، والوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل ووضع الحلول لها للارتقاء بمستوى الأداء داخل الوزارة، باعتبارها مرافق خدمية لكافة قطاعات الوزارة.