الليبي للدراسات الاستراتيجية ينظم عرضا علميا حول مصادر الطاقة المتجددة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2022

نظم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني عرضا علميا تحت عنوان قراءة في ملامح خارطة ليبيا الجديدة للانتقال بمصادر الطاقة المتجددة “رؤية 2040”.

وقدمت العرض الباحثة بسمة علي جلود بحضور خبراء وأكاديميين في مجال الطاقة والكهرباء والنفط وتم عرض المشروع.

وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على تخصيص مجموعة من الجلسات لاستكمال النقاش حول المشروع الألمام بكل جوانبه الفنية والتقنية.

وكان رئيس المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني أ.د مختار مفتاح أبوصاع قال إنه يجري العمل على التعريف بالمركز من خلال عقد عدد من الفاعليات العلمية والحوارات التي يتم من خلالها استضافة بعض القامات الليبية الرائدة في مختلف المجالات

وبين أن من مهام المركز إعداد الإستراتيجية العامة للدولة الليبية في شتى المجالات لا سيما تلك التي تضمن تحقيق المصالح العليا للدولة فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث بما يكفل تعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة كافة التهديدات التي تمس أمن الدولة وأستقرارها وما يساعد على مواجهة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في سبر أغوار الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع الليبي والمجتمعات المجاورة وكذلك تقديم المشورة والدعم لأجهزة الدولة المختلفة لتطوير إستراتيجياتها وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على تكامل تلك الأجهزة لتحقيق حماية الأمن الوطني.

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