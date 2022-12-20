موسى فرج: إذا نجحت مبادرة الرئاسي ونتج عنها تقارب حقيقي.. فسيعدّ إنجازا وطنيا

رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري ” موسى فرج ” ، بمبادرة المجلس الرئاسي لاجتماع الأطراف الثلاثة الأساسية في الدولة، بالتعاون مع البعثة الأممية، للحوار لمعالجة الانسداد السياسي ووقف العبث الذي يعمّق الانقسام وينشر الفوضى.

وأضاف فرج في تصريحات صحفية قائلا: إذا نجحت مبادرة الرئاسي ونتج عنها تقارب حقيقي وتحمّلت الأطراف مسؤولياتها، وضيّقت الطريق على من يحاول التملص من مسؤولياته، وجرى الاتفاق على صياغة قاعدة دستورية بالمعايير الديمقراطية وليست مفصَّلة على مقاس أحد، فإن ذلك سيعدّ إنجازا وطنيا..

كما أكد عضو مجلس الدولة ، أن معظم أعضاء المجلس يسعون إلى الوصول لقاعدة دستورية عادلة تقود إلى الانتخابات، لذلك سنرحب بهذه المبادرة الليبية، ونأمل أن تحظى بقبول الجميع وعدم ممانعة أي طرف لأسباب غير وجيهة.