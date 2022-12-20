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وزير العدل لـ”ليبيا الحدث”: البعثة الأممية تسببت في عرقلة بعض الأمور الداخلية ونحن بصدد تشكيل فريق محامين للدفاع عن أبو عجيلة في أمريكا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت الحكومة برئاسة فتحي باشاغا تشكيل فريق قانوني للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي.

وزير العدل خالد مسعود، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، قال: “نستنكر وبشدة ما قامت به الدولة الأمريكية من القبض على شخص ليبي يحظى بكافة الحقوق داخل بلاده، وأن يتم احتجازه بهذه الطريقة ومحاكمته بدون الرجوع للدولة الليبية”.

وأضاف مسعود أن “الحكومة الليبية الآن بصدد تشكيل فريق من المحامين الذين يشهد لهم بالقدرة والجدارة في أن يقوموا بالدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة، رغم إيماننا الكامل بأن هذا الشخص بريء ولم يرد اسمه أثناء واقعة لوكربي لا من بعيد ولا من قريب”.

وأوضح أن “حقيقة ما نعلمه جيدا أن قضية لوكربي تمت تسوية من الناحية القانونية وبرعاية دولية، ولم يعد هناك أي التزامات مترتبة على الجانب الليبي”. مؤكدا أنه “على الصعيد الدبلوماسي أو على صعيد وزارة العدل، لا يوجد حتى هذه اللحظة أي تواصل مع أمريكا، ولكن نحن بصدد إعداد مذكرة قانونية كاملة وإحالتها لرئيس الوزراء فتحي باشاغا لمخاطبة الجهات المختصة، وتمكين فريق الدفاع عن أبو عجيلة”.

وفي ذات السياق قال وزير العدل، إن البعثة الأممية إلى ليبيا، كانت سببا في عرقلة بعض الأمور الداخلية، وعدم توافق الأطراف.

وأكد الوزير تعليقا على سؤاله حول ما إذا كانت البعثة الأممية سببا في عرقلة بعض الأمور الداخلية وعدم توافق الأطراف أنه “نعم كانت سببا”.
وأضاف: “أعتقد أن تتالي 8 مندوبين أممين إلى ليبيا دون تحقيق نتائج يعطي حقيقة واحدة، أنه لا يوجد نتائج إيجابية أو حل من قبلهم”.
من جهة أخرى، اتهم مسعود، حكومة عبد الحميد الدبيبة، بأنها “انحرفت” عن أهدافها والمطلوب منها.
وقال إن “حكومة الوحدة الوطنية منحت الثقة وكانت نتيجة توافق دولي، وقبلنا هذه الحكومة، وهذا الاتفاق، وذلك لتسيير الأمور لتحقق النتائج الإيجابية لصالح ليبيا ولشعبها”.
لكن مسعود اعتبر أن “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية انحرفت عن المطلوب، والهدف والغاية والغرض هو ترتيب إجراء عملية الانتخابات وتوفير الغذاء وتوفير رواتب العاملين وكافة الأشياء الأساسية والضرورية واللازمة لحياة المواطن الليبي على أن تكون حياة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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