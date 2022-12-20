الاتحاد الأوروبي: هل تدعم «مبادرتنا للتوظيف» الاقتصاد والعمالة المحلية في ليبيا؟

قال الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن بعثه في ليبيا مولت ملتقى طرابلس للتوظيف لسنة 2022، الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوربي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أقيم الأسبوع الماضي ملتقى طرابلس للتوظيف بحضور 30 شركة ليبية تمثل عدة قطاعت اقتصادية كتكنولوجيا الاتصالات، التجارة الإلكترونية، الخدمات، البناء، الزراعة والصناعة” .

وتابعت:” تم تنظيم هذا المعرض في إطار مشروع “مرفق التنافسية للمؤسسات الليبية الصغيرة والمتوسطة” الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل شريكنا “براغما كورب” والهادف لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو عبر الاستشارات والمساعدة التقنية”.

وتساءل البعثة:” كيف يمكن لمثل هذه المبادرات دعم الاقتصاد والعمالة المحلية في ليبيا؟”.